Washington (AFP) Der Eiskunstlauf-Olympiasieger von 1988, Brian Boitano, hat sich als schwul geoutet. "Schwul zu sein ist nur ein Teil von mir", erklärte der Sportler, der der US-Delegation für die Olympischen Winterspiele in Sotschi angehören wird, am Donnerstag (Ortszeit). "Zuallererst bin ich ein amerikanischer Sportler und ich bin stolz darauf, in einem Land zu leben, das Vielfalt, Offenheit und Toleranz fördert."

