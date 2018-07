Oberstdorf (SID) - Die im Herbst angekündigte "reale" Führungslinie im Skispringen feiert beim Auftakt der 62. Vierschanzentournee in Oberstdorf (28./29. Dezember) ihre Premiere. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Der Farblaser wird quer über den Aufsprunghang projeziert und zeigt den Zuschauern im Stadion an, wie weit der Athlet springen muss, um in Führung zu gehen.

"Die Linie hat sich im TV zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die Kommentatoren und die Zuseher entwickelt", sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer: "Ich freue mich sehr, dass es uns jetzt gelungen ist, dieses Hilfsmittel in Form einer Laserlinie auch direkt an die Schanze zu bringen, damit auch die Fans im Stadion davon profitieren."