New York (SID) - Die Brooklyn Nets müssen wohl für den Rest der Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf ihren Topscorer Brook Lopez verzichten. Der Center zog sich bei der 120:121-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers einen Mittelfußbruch zu. Bereits in der Saison 2011/2012 musste der 25-Jährige wegen der gleichen Verletzung operiert werden und war monatelang ausgefallen.

In den bisherigen 17 Spielen kam Lopez auf durchschnittlich 20,7 Punkte und sechs Rebounds.