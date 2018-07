Frankfurt/Main (AFP) Die hessische CDU hat am Samstag für den schwarz-grünen Koalitionsvertrag gestimmt. Ein kleiner Parteitag, der sogenannte CDU-Landesausschuss, votierte in Rosbach einstimmig für den Vertrag, wie die Partei mitteilte. Der Koalitionsvertrag sei "ein sehr gutes Fundament für eine stabile und verlässliche Regierung in Hessen", erklärte Ministerpräsident und CDU-Chef Volker Bouffier. Das Ergebnis der Landtagswahl am 22. September habe die Regierungsbildung "nicht leicht gemacht". In den Sondierungsgesprächen und in den anschließenden Koalitionsverhandlungen mit den Grünen "haben wir das nötige Vertrauen zueinander gewonnen und gute Ergebnisse im Interesse der Menschen beschlossen", sagte Bouffier.

