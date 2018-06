Moskau (AFP) Der begnadigte und freigelassene Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski wird sich am Sonntag zum ersten Mal seit seiner Freilassung öffentlich äußern. Wie ein Sprecher Chodorkowskis in Moskau mitteilte, gibt der ehemalige Ölmagnat am Sonntagmittag um 13.00 Uhr im Berliner Mauermuseum am Checkpoint Charlie eine Pressekonferenz.

