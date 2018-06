Berlin (AFP) Der Leiter des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Hans-Werner Fritz, hat sich für mehr deutsches Engagement in Afrika ausgesprochen. "Wir müssen uns mit Afrika beschäftigen, weil die Entwicklungen in diesen Ländern auch unsere Interessen betreffen können", sagte Fritz der "taz" (Samstagsausgabe) im ugandischen Entebbe. "Wie weit weg ein Land konkret ist, spielt meines Erachtens zunehmend weniger eine Rolle. Ich denke, dass die deutschen Sicherheitsinteressen nicht in einem Radius von 2000 oder 5000 Kilometern um Deutschland herum enden."

