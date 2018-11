Osnabrück (AFP) Die Zahl deutscher Dschihad-Kämpfer im syrischen Bürgerkrieg ist nach Angaben des Verfassungsschutzes im vergangenen halben Jahr von 60 auf mehr als 240 gestiegen. Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe), damit habe sich auch die Zahl der Todesmeldungen in den vergangenen Monaten erhöht. Der Verfassungsschutz gehe davon aus, dass sich die Zahl der in Syrien getöteten deutschen Dschihad-Kämpfer "in einem unteren zweistelligen Bereich" bewege.

