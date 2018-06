Berlin (AFP) Der Vater des freigelassenen Kreml-Kritikers Michail Chodorkowski hat seinen Sohn im Berliner Hotel Adlon besucht. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, traf Boris Chodorkowski am Samstagabend zusammen mit dem Anwalt des ehemaligen Ölmagnaten, Anton Drel, am Hotel ein. Zuvor hatte Chodorkowski bereits seinen ältesten Sohn Pawel in dem Hotel getroffen.

