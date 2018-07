Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier (SPD) hat die Begnadigung und Freilassung des Kreml-Kritikers Michail Chodorkowski durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin begrüßt. "Unabhängig davon, was die Motive waren, es sind gute Entscheidungen, die in Moskau in den letzten Tagen gefallen sind", sagte Steinmeier dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Chodorkowski sei nun schon in Freiheit. "Tausende Gefangene, die von der Staatsduma amnestiert wurden, werden bald auf freien Fuß kommen", fügte Steinmeier hinzu.

