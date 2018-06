Berlin (AFP) Die Rücklage in der Rentenversicherung fällt laut einem Pressebericht in diesem Jahr noch höher aus als erwartet. Wie die "Bild"-Zeitung in ihrer Samstagausgabe unter Berufung auf Berechnungen des Bundesversicherungsamts berichtete, verfügte die Rentenkasse Ende November über eine Rekordreserve in Höhe von 31,58 Milliarden Euro. Nach dem geltenden Rentenrecht hätte der Rentenbeitragssatz deshalb zum Jahreswechsel von derzeit 18,9 Prozent voraussichtlich auf 18,2 Prozent gesenkt werden müssen.

