London (dpa) - Der FC Liverpool hat vorerst die Tabellenspitze in der englischen Premier League übernommen. Durch einen 3:1 (3:0)-Erfolg gegen Aufsteiger Cardiff City verdrängten die Reds (36 Punkte) den FC Arsenal (35) vom ersten Platz.

Bereits am Montag können die Gunners die Führung jedoch zurückerobern. Im Emirates-Stadion erwartet die Mannschaft mit den drei deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski den Tabellendritten FC Chelsea (33).

Einen Tag nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung traf Liverpools Torjäger Luis Suarez an der Anfield Road bereits in der ersten Halbzeit zweimal. Der Uruguayer schraubte seine Quote mit seinen Toren in der 25. und 45. Spielminute auf beachtliche 19 Liga-Treffer. Raheem Sterling (42.) traf ebenfalls für die Gastgeber. Für Cardiff war Jordon Mutch (58.) erfolgreich.