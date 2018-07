Berlin (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sich mit dem 4:2 (3:1) gegen Arminia Bielefeld wieder den Aufstiegsplätzen genährt, 1860 München trennt sich mit einem glücklichen 2:2 (1:1) vom FSV Frankfurt.

Im letzten Spiel des Jahres feierten die Köpenicker den fünften Heimsieg der Saison und rückten mit 31 Punkten auf den vierten Platz vor. Mario Eggimann (18. Minute), Patrick Kohlmann (26.), Adam Nemec (42.) und Torsten Mattuschka (48./Foulelfmeter) trafen am Samstag für die Gastgeber, die sich damit entsprechend auf das traditionelle Weihnachtssingen des Kultclubs einstimmten. Fabian Klos (1.) hatte die Bielefelder früh in Führung gebracht, Tim Jerat (51./Foulelfmeter) verkürzte später nur noch auf 2:4.

Moritz Stoppelkamp hat 1860 München einen Punkt beim FSV Frankfurt gerettet. Mit seinem Treffer in der Schlussminute gelang dem 27-Jährigen am Samstag der späte Ausgleich zum 2:2. Schon zuvor hatte Stoppelkamp die erste Führung der Gastgeber durch Mathew Leckie (21.) per Handelfmeter ausgeglichen (37.). Die erneute Führung durch Zafer Yelen (70.) war für die Hausherren vor 5814 Zuschauern zu wenig. Die Bornheimer, bei denen Manuel Konrad wegen Handspiels Gelb-Rot sah (37.), sind damit zu Hause seit vier Spielen sieglos und stecken weiter tief im Abstiegskampf.