Genf (AFP) Die USA lehnen weiter die Einladung des Irans zur geplanten Friedenskonferenz zu Syrien ab. Bei Gesprächen in Genf gelang es am Freitag Vertretern der USA, der UNO und Russlands nicht, in dieser Frage eine Einigung zu erreichen. "Zum Iran haben wir uns nicht geeinigt. Es ist kein Geheimnis, dass wir bei den Vereinten Nationen eine Teilnahmen des Irans begrüßen würden, aber unsere Partner in den Vereinigten Staaten sind nicht überzeugt, dass Irans Teilnahme richtig wäre", sagte der internationale Sondergesandte Lakhdar Brahimi.

