Rom (AFP) Aus Protest gegen ihre lang anhaltende Unterbringung in einer schwer bewachten Flüchtlingsunterkunft in Italien haben sich vier nordafrikanische Flüchtlinge am Samstag den Mund zugenäht. Die vier Männer stammten aus Maghreb-Staaten und seien 20 und 30 Jahre alt, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Einer von ihnen sollte demnach am Montag in seine Heimat abgeschoben werden. Die Flüchtlinge hätten einen Faden aus einer Decke herausgezogen und ihn mit einer kleinen Nadel in den Lippen vernäht. Sie würden medizinisch versorgt.

