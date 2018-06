Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine weitere Hilfstranche für das krisengeplagte EU-Mitglied Zypern freigegeben. Wie der IWF am Freitag mitteilte, erhielt Zypern weitere 83,5 Millionen Euro. Damit zahlte der IWF bisher 250 Millionen Euro an das Euroland. Insgesamt beteiligt sich die Organisation mit einer Milliarde Euro an dem auf drei Jahre angelegten Hilfsprogramms in Höhe von insgesamt zehn Milliarde Euro. Den Rest steuert die Europäische Union bei.

