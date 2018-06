Höchst/Odenwald (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Ass Timo Boll (32) ist kein Freund vieler Geschenke an Heiligabend: "Meine

Frau und ich schenken uns eigentlich gar nichts mehr an Weihnachten. Wir sind der Ansicht, dass das Kaufen von Geschenken an diesen Tagen

viel zu sehr in den Mittelpunkt gerückt ist", sagte Boll.

"Die größte Freude hat mir meine Frau ja schon drei Wochen vor Weihnachten gemacht. Die Geburt unserer Tochter ist durch nichts zu übertreffen." Der Tischtennis-Profi wolle die Festtage ohne Stress genießen und viel Zeit mit der Kleinen verbringen: "Unser kleines Christkind Zoey Malaya wird uns die Tage ganz besonders versüßen."

