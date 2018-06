Rosbach (dpa) - Die hessische CDU hat die geplante Koalition mit den Grünen gebilligt. Das gab Volker Bouffier, der Landesvorsitzende und Ministerpräsident, heute nach einem kleinen Parteitag bekannt. Demnach stimmten die rund 100 Delegierten einstimmig für das bundesweit erste Regierungsbündnis zwischen CDU und Grünen in einem Flächenland. Bei den hessischen Grünen trifft sich heute die Parteibasis in Frankfurt am Main, um über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Die neue Regierung soll am 18. Januar vereidigt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.