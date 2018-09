Glasgow (SID) - Vize-Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) hat beim Kontinental-Vergleich "Duel in the Pool" in Glasgow den deutschen Kurzbahn-Rekord über 100 m Brust geknackt. Beim Duell zwischen einer US- und einer Europaauswahl schlug der 23-Jährige nach 57,05 Sekunden an und blieb damit neun Hunderstel unter seiner Bestzeit acht Tage zuvor bei der EM in Herning/Dänemark.

Beim 132:131-Sieg der Amerikaner belegten Yannick Lebherz (Potsdam) über 200 m Rücken und Franziska Hentke (Magdeburg) über 200 m Schmetterling jeweils den dritten Rang. Nach 30 Wettbewerben über zwei Tage hatten beide Teams mit 131 Punkten gleichauf gelegen. Die Entscheidung brachte erst eine Mixed-Staffel, die die USA für sich entschied.