Warschau (dpa) - In Polen ist ein Bus auf einen Lastwagen aufgefahren. 19 Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Bus war an einer Ampel in der Nähe von Jadowniki im Süden des Landes mit hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen geprallt. Der Bus war unterwegs nach Krakau. Der Fahrer wurde vorübergehend festgenommen. Er war nach einem ersten Test nüchtern. Sein Blut wird aber noch auf mögliche verbotene Substanzen wie Aufputschmittel überprüft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.