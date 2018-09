Washington (AFP) Zur Reparatur eines defekten Kühlsystems haben zwei US-Astronauten am Samstag für fünfeinhalb Stunden die Internationale Raumstation (ISS) verlassen. Um 18.29 Uhr war der erste von bis zu drei nötigen Außeneinsätzen erfolgreich abgeschlossen und Rick Mastracchio und Mike Hopkins zurück an Bord, wie auf der Webseite der ISS mitgeteilt wurde. Den Astronauten gelang es demnach schneller als geplant, ein defektes Ventil an der Ammoniakpumpe für den Austausch zu lösen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.