Sydney (AFP) Australien will die japanische Walfangflotte in der Antarktis in diesem Jahr mit einem Flugzeug überwachen. Umweltminister Greg Hunt sagte am Sonntag, ein Airbus A-319 mit Vertretern der australischen Zoll- und Grenzschutzbehörde an Bord solle vor allem Zusammenstöße zwischen japanischen Walfängern und militanten Tierschützern verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.