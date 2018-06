Dhaka (AFP) Mehr als ein Jahr nach einem verheerenden Brand in einer Textilfabrik in Bangladesch müssen sich 13 Angeklagte vor Gericht verantworten. Die Polizei habe eine Anklage gegen das Besitzer-Ehepaar, Delwar Hossain und Mahmuda Akter, und elf weitere Beschuldigte eingereicht, sagte der ermittelnde Polizeibeamte A.K.M. Mohsinuzzaman Khan am Sonntag. Sie müssen sich demnach wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Unter den Angeklagten sich demnach mehrere Wachleute und Manager der Fabrik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.