Berlin (AFP) Der begnadigte Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski hat dem ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Hilfe bei seiner Freilassung gedankt. Ohne den Einsatz Merkels und die "Anstrengungen" Genschers wäre er nicht in Freiheit, sagte Chodorkowski am Sonntag in Gegenwart seiner Eltern bei einer Pressekonferenz in Berlin. Durch die Bemühungen Genschers sei "ein Punkt erreicht" worden, durch den "die Yukos-Sache" an ein Ende kommen könne.

