Moskau (AFP) Der freigelassene Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski hat in seinem Gnadengesuch an Präsident Wladimir Putin versprochen, dass er sich nicht mehr in die russische Politik einmischen wird. Das sagte Chodorkowski in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem oppositionellen Magazin "The New Times", für das er als Autor über seine Zeit im Straflager geschrieben hatte. "Ich habe in meinen Papieren geschrieben, was ich schon mehrfach öffentlich gesagt habe: Ich werde nicht in die Politik gehen und um das Vermögen von Yukos kämpfen", sagte Chodorkowski.

