Berlin (AFP) Im Berliner Mauermuseum hat sich der vom Kreml begnadigte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski nach seiner Freilassung erstmals öffentlich geäußert. Er sei sich des "symbolischen Orts" bewusst, sagte der Ex-Ölmagnat am Sonntag. Das vor 50 Jahren eröffnete Berliner Mauermuseum passte zum Anlass: Das Haus am geschichtsträchtigen Checkpoint Charlie will seine Besucher laut Webseite für "Diskriminierungen, Verfolgungen, gesetzwidrige Freiheitsstrafen und Menschenrechtsverletzungen" sensibilisieren und "zum Handeln" bewegen.

