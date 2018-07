Moskau (AFP) Der freigelassene Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski kann nach eigenen Angaben vorerst nicht nach Russland zurückkehren. Chodorkowski sagte am Sonntag vor russischen Journalisten in Berlin, der Grund dafür sei eine gegen ihn verhängte und noch gültige Geldstrafe in Höhe von umgerechnet gut 400 Millionen Euro. Dies bedeute, dass er bei einer Rückkehr in sein Heimatland womöglich nicht mehr ausreisen dürfe, sagte Chodorkowski laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax.

