München (AFP) Der ehemalige FDP-Parteichef und Ex-Wirtschaftsminister Philipp Rösler geht zum Weltwirtschaftsforum nach Genf. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" am Sonntag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtet, soll Rösler als Mitglied des Managements für die weltweiten Regierungskontakte der Stiftung zuständig sein. Rösler sagte in einem Interview mit dem "Focus", er werde mit seiner Familie in die Schweiz ziehen und in Genf arbeiten. Dort sei er "künftig verantwortlich für die regionalen Aktivitäten des World Economic Forums außerhalb der Schweiz".

