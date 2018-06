Offenbach (AFP) Zu Weihnachten beschert das Wetter Deutschland Regen und teils frühlingshafte Temperaturen. An Heiligabend steigen die Werte auf neun bis 14 Grad Celsius, am Oberrhein örtlich sogar auf 16 Grad, wie Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Ursache ist ein ausgeprägter Tiefdruckkomplex über dem nördlichen Atlantik, der relativ milde Luft nach Deutschland bringt und vor allem dem Nordwesten Deutschlands am 24. Dezember Regen beschert. Im Osten und Süden bleibt es hingegen noch weitgehend trocken.

