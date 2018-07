Berlin (AFP) Kurz bevor er endlich im Berliner Mauermuseum vor die Presse treten soll, verliert die Security die Nerven. "Wir brechen ab", ruft einer der Leibwächter von Michail Chodorkowski seinen Kollegen zu, doch so einfach ist das nicht. Vor ihnen stehen eng aneinandergequetscht hunderte Journalisten, drängeln und warten, was der russische Kreml-Kritiker und frühere Oligarch wohl zu sagen hat nach zehn Jahren Haft. Wie er über seine Begnadigung durch Präsident Wladimir Putin denkt und was er nun anstellen will.

