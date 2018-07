Berlin (AFP) Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Steuerdelikten hat sich laut einem Pressebericht seit vergangenem Jahr verdreifacht. Bundesweit seien in diesem Jahr bereits mehr als 24.000 Selbstanzeigen eingegangen, berichtete die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die 16 Finanzministerien der Bundesländer. Dies sei dreimal so viele wie noch im Vorjahr. Insgesamt liegt die Zahl der Selbstanzeigen demnach in diesem Jahr bei 24.083. Im Vorjahr hatten sich noch rund 8.100 Steuersünder selbst angezeigt.

