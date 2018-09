Rom (dpa) - Eine Woche nach seinem umjubelten Liga-Comeback hat Miroslav Klose mit Lazio Rom schon wieder einen Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze kassiert.

Der Hauptstadtclub unterlag mit 1:4 bei Hellas Verona und rutschte nach der deutlichen Klatsche gegen den direkten Konkurrenten weiter ins Mittelfeld der Tabelle ab. Im Gegensatz zu seinem Doppelpack vor sieben Tagen bei der Rückkehr nach einer Schulterverletzung ging Nationalstürmer Klose leer aus, für Verona erzielte der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni die Führung (5. Minute) und setzte den Schlusspunkt (78.). Für Lazio war es vor der kurzen Weihnachtspause die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

Ohne Kloses weiter verletzten DFB-Kollegen Mario Gomez verbesserte der AC Florenz hingegen seine Position im Kampf um die Champions-League-Ränge. Giuseppe Rossi (82.) sorgte beim 1:0-Erfolg bei Sassuolo Calcio für die späte Entscheidung und bleibt mit 14 Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Damit schob sich die Fiorentina als Vierter bis auf drei Punkte an den SSC Neapel heran. Die Süditaliener waren am Samstag bei Cagliari Calcio nur zu einem 1:1 gekommen.

Zwei Punkte hinter Florenz liegt Inter Mailand auf Platz fünf. Dank eines späten Treffers von Rodrigo Palacio entschied Inter Mailand das Derby gegen den AC Mailand mit 1:0 für sich. Der Stürmer erzielte in der 86. Minute das einzige Tor des Spiels. Milan musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen und hängt auf Platz 13 seinen Ansprüchen hinterher.

Souverän erledigte dagegen das Spitzenduo seine Pflichtaufgaben. Tabellenführer Juventus Turin tat sich nur in der ersten Halbzeit bei Atalanta Bergamo schwer und hielt die Verfolger mit einem 4:1-Erfolg auf Distanz. Carlos Tevez (6.) brachte Juve in Führung, Maximiliano Moralez (15.) glich zunächst aus. Paul Pogba (46.), Fernando Llorente (75.) und der ehemalige Leverkusener Arturo Vidal (79.) sorgten jedoch für klare Verhältnisse.

Nach nur einem Sieg aus den vorigen sechs Partien bleibt das zweitplatzierte AS Rom durch das 4:0 (1:0) gegen Catania Calcio am Spitzenreiter dran. Mehdi Benatia (18./59.), Mattia Destro (55.) und Gervinho (80.) schossen den ungefährdeten Erfolg heraus. In zwei Wochen kommt es nach der kurzen Winterunterbrechung in Turin zum Duell der beiden Topclubs. "Wir können uns eine Weile ausruhen und dann zurück an die Arbeit, um für das Spiel gegen Roma bereit zu sein", kündigte Juves Llorente an.

Serie A