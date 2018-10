Sanaa (AFP) Mehr als zwei Wochen nach einem Anschlag mit 56 Toten in Jemens Hauptstadt Sanaa hat der jemenitische Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida den Angriff auf ein Militärkrankenhaus als "Fehler" bezeichnet und sich entschuldigt. "Wir geben unseren Fehler zu und sprechen den Familien der Opfer unsere Entschuldigung und unser Beileid aus", sagte der Militärchef der Islamistengruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP), Kassem al-Rimi, in einem Video, das am Samstagabend im Internet veröffentlicht wurde.

