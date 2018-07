Masar-i-Scharif (dpa) – Blitzbesuch in Afghanistan: Erst fünf Tage ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Amt, schon ist sie zu ihrem ersten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Die CDU-Politikerin landete am Morgen im Bundeswehr-Feldlager in Masar-i-Scharif. Ihr sei wichtig, einfach auch mit diesem Besuch zu zeigen: Das hier sind Soldatinnen und Soldaten, die sind für uns da, sagte die 55-Jährige nach ihrer Ankunft im Camp Marmal. Von der Leyen ist die erste Oberbefehlshaberin der Bundeswehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.