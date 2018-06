Bengasi (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Osten Libyens sind in der Nacht zu Sonntag mindestens sieben Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, als der Attentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Kontrollposten der Sicherheitskräfte rund 50 Kilometer außerhalb der Küstenstadt Bengasi steuerte, sagte ein Polizist am Ort des Anschlags. Demnach dürfte sich die Opferzahl noch erhöhen, da mehrere Menschen durch die Wucht der Explosion zerfetzt wurden. Auch mehrere Zivilisten, die an dem Posten kontrolliert wurden, seien unter den Opfern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.