Antananarivo (AFP) Beobachter der Europäischen Union haben sich mit der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in Madagaskar zufrieden gezeigt. Die Abstimmung sei "frei, glaubwürdig und demokratisch" gewesen, sagte Missionschefin María Muñiz de Urquiza am Sonntag. Mit Blick auf gegenseitige Betrugsvorwürfe der beiden Präsidentschaftskandidaten nach dem Urnengang am Freitag wies sie jedoch darauf hin, dass der Wahlprozess noch nicht vollständig abgeschlossen sei. "Wir warten noch darauf, dass die Auszählung der Stimmen beendet und die Ergebnisse bekanntgegeben werden."

