Berlin (dpa) - Der Kremlgegner Michail Chodorkowski will sich die Entscheidung über seinen künftigen Aufenthaltsort nach seiner Freilassung aus der langjährigen Lagerhaft offen halten.

"Wo wir leben werden, das werde ich mit meiner Frau besprechen", sagte Chodorkowski am Sonntag vor Journalisten in Berlin. Der ehemalige Milliardär und seine Frau Inna haben drei gemeinsame Kinder. Aus erster Ehe hat Chodorkowski noch einen Sohn.

Der 50-Jährige äußerte sich in einem kleinen Kreis von Journalisten erstmals nach seiner Landung in Berlin in der Öffentlichkeit. Am Mittag will er im Mauermuseum am Checkpoint Charlie auch eine Pressekonferenz geben. Chodorkowski war am Freitag nach zehn Jahren Haft freigekommen und dann gleich nach Deutschland gereist.

Trotz seines Gnadengesuches an Russlands Präsident Wladimir Putin sieht er sich weiterhin als unschuldig an. "Die Macht wollte immer von mir ein Schuldbekenntnis, doch das war unannehmbar für mich." Das Gesuch habe er ohne schriftliches Schuldeingeständnis unterzeichnet. Auf die Frage, ob er dem russischen Präsidenten dankbar sei, sagte er nur: "Ich freue mich über seine Entscheidung."

Kanal Doschd

Video von Chodorkowski und seiner Mutter

Putins Ukas

Putins Aussage zu Chodorkowski

Der Fall Chodorkowski

Chodorkowskis Mitteilung

Erklärung Büro Genscher