Kiew (AFP) In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich am Sonntag erneut tausende Regierungsgegner versammelt. Zu der Kundgebung auf dem Unabhängigkeitsplatz versammelten sich zunächst rund 15.000 Menschen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das waren weitaus weniger Demonstranten als an den drei vorangegangenen Sonntagen, an denen hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen waren.

