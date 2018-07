Masar-i-Scharif (dpa) - Zum Auftakt ihres ersten Truppenbesuchs in Afghanistan hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Leistung von tausenden deutschen Soldaten in dem seit zwölf Jahren laufenden Einsatz gewürdigt. "Wir wissen alle, wie ernst der Einsatz hier ist, wie großartig die Leistung ist, die die Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten hier leisten", sagte sie in Masar-i-Scharif. Von der Leyen ist die erste Oberbefehlshaberin in der Geschichte der Bundeswehr. In Afghanistan sind derzeit rund 3100 Bundeswehrsoldaten stationiert, darunter etwa 200 Frauen.

