Wiesbaden (AFP) Rund drei Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben CDU und Grüne am Montag in Wiesbaden ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Grünen-Chef Tarek Al-Wazir hätten das Bündnis mit ihren Unterschriften besiegelt, teilte die hessische CDU über den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit. Hessen ist damit das erste Flächenland, in dem eine schwarz-grüne Koalition regiert.

