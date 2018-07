Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat dem früheren Kanzler Helmut Schmidt (SPD) zu dessen 95. Geburtstag gratuliert und ihn als Vorbild für künftige Politikergenerationen gewürdigt. "In Ihren öffentlichen Ämtern, ganz besonders im Amt des Bundeskanzlers, haben Sie Großes geleistet", schrieb Gauck in einer am Montag veröffentlichten Glückwunschbotschaft an Schmidt. Der Beitrag des Sozialdemokraten "zum inneren Frieden der Bundesrepublik und zur Mehrung des deutschen Ansehens in der Welt" werde "zu Recht in die Geschichtsbücher eingehen".

