Straßburg (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), hat sich besorgt über den wachsenden Zulauf euroskeptischer und rechtsextremer Parteien in der Europäischen Union geäußert. Darauf müssten die Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien in ihrem Wahlkampf für die Europawahl im Mai eingehen, sagte der deutsche Sozialdemokrat in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Sie dürften aber nicht mit übertriebenen Warnungen eine "sich selbsterfüllende Prophezeiung" hervorrufen. Es gehe im Wahlkampf nicht um die Frage "Europa ja oder nein", sondern um die Frage, "welches Europa wir wollen".

