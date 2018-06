London (AFP) Der frühere britische Europaminister Denis MacShane ist am Montag wegen Betrugs zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der frühere Labour-Abgeordnete hatte zuvor gestanden, dem Parlament unberechtigterweise Ausgaben in Höhe von 12.900 Pfund (15.400 Euro) in Rechnung gestellt zu haben. So legte er dem Parlament gefälschte Rechnungen für "Recherchen und Übersetzungen" vor, um sich mit dem Geld Reisen in Europa zu finanzieren.

