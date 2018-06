Oakland/Berlin (dpa) - Rocklegende Carlos Santana (66) will einem mittlerweile obdachlosen Ex-Mitglied seiner Blues Band wieder auf die Beine helfen.

"Ich will meinem Bruder Marcus Malone anbieten, das nächste Album mit der Originalband und Greg Rolie aufzunehmen", sagte der mehrfache Grammy-Gewinner dem US-Sender CNN.

Die amerikanisch-mexikanische Gitarrenlegende ("Samba Pa Ti") hatte Malone vor einigen Tagen nach über 40 Jahren zum ersten Mal wiedergetroffen, nachdem ein Fernsehreporter ihn auf das Schicksal des Schlagzeugers aufmerksam gemacht hatte. Er lebt in Oakland bei San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien) in einem Wohnmobil, nachdem er drei Jahre im Gefängnis gesessen hatte. In den USA leben zahlreiche Menschen, die sich keine Wohnung leisten können, in ihren Wohnwagen.

"Ich möchte ihm anbieten, in einem Apartment zu leben, ihm Kleidung besorgen und ihn einfach von der Straße holen", erklärte Santana. "Wir alle kennen Menschen in unseren Familien, die etwas vom Weg abgekommen sind". Er dankte dem Reporter des Lokalsenders KRON 4, Stanley Roberts, für seine Hilfe.

Roberts hatte auf den Straßen in Oakland für einen Beitrag über das dortige Müllproblem gedreht. Dabei interviewte er auch Malone, der von seiner Zeit in der Santana Blues Band erzählte, die 1969 durch ihren Woodstock-Auftritt berühmt wurde. Daraufhin arrangierte der Reporter ein Treffen zwischen Malone und Santana.

"Du glaubst nicht, wie oft ich gebetet habe, dich einmal wieder zu sehen", sagte ein sichtlich gerührter Malone nach einer innigen Umarmung. "Es ist eine Ehre, mit dir hier zu stehen", erwiderte der Gitarren-Virtuose, dessen mehr als 40 Alben millionenfach verkauft wurden. "Wir werden alles dafür tun, dass er mit Anmut und Würde auf die Beine kommt und ein glückliches Leben führen kann", sagte Santana über seinen ehemaligen Band-Kollegen.