Berlin (dpa) - Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) hat den Rückzug des erfolglosen Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück aus der ersten Reihe der Politik bedauert.

Steinbrück sei "eine der fähigsten Figuren und einer der wenigen, die auf den Finanzmärkten den Überblick haben", sagte er der "Bild"-Zeitung (Montag). "Er würde gebraucht", sagte Schmidt, der an heute 95 Jahre alt wird. "Ich habe es immer für einen Fehler gehalten, dass er ausgeschlossen hat, noch einmal Minister zu werden."

Schmidt sagte zwar, er sehe in der jetzigen Konstellation für die Zukunft des Landes keine andere Möglichkeit als die große Koalition mit der Union. Zugleich begrüßte er aber die Öffnung der SPD in Richtung Linkspartei. Er halte ein Regierungsbündnis seiner Partei mit Linkspartei und Grünen für denkbar, "aber wohl eher in vier als in zwei Jahren. Vielleicht dauert es auch deutlich länger."