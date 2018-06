Moskau (AFP) Präsident Wladimir Putin will das patriotische Bewusstsein der russischen Schüler fördern. Künftig müssen laut einem am Montag veröffentlichten Erlass an allen Schulen Flaggen wehen. Die Fahnen sollen dauerhaft an den Gebäuden befestigt oder auf dem Schulgelände gehisst werden. Zudem werden die Schüler verpflichtet, die Nationalhymne zum Anfang jedes Schuljahres sowie bei öffentlichen Kundgebungen anlässlich nationaler oder örtlicher Feiertage zu singen.

