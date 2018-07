Moskau (AFP) Michail Kalaschnikow, der Erfinder des gleichnamigen weltberühmten Sturmgewehrs, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Dies teilte am Montag die Präsidentenschaft der Region Udmurtien nach Angaben der Nachrichtenagentur Itar-Tass mit. Kalaschnikow war zuletzt gesundheitlich schwer angeschlagen, in den vergangenen Monaten wurde er mehrmals ins Krankenhaus eingewiesen. Kalaschnikow galt in der Sowjetunion als Nationalheld. Das von ihm entwickelte Gewehr, das offiziell eigentlich AK-47 heißt, wurde weltweit rund hundert Millionen Mal hergestellt.

