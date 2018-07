Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat 50 Millionen Euro zur Bekämpfung der humanitärer Krise im Südsudan freigegeben. "Der Südsudan ist am Rande einer humanitären Tragödie, die wir um jeden Preis vermeiden müssen", erklärte die Kommissarin für humanitäre Hilfe, Kristalina Georgieva, am Montag in Brüssel. Hunderttausende Zivilisten bräuchten Hilfe, indes die meisten Entwicklungshelfer vor den Kämpfen aus dem afrikanischen Land geflohen seien. Georgieva rief alle beteiligten Gruppen auf, die Helfer ihre Arbeit machen zu lassen.

