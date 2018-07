Tunis (AFP) In Tunesien haben am Montag nach wiederholten Verzögerungen Gespräche über die Bildung einer geplanten Übergangsregierung begonnen. In den Verhandlungen zwischen der Opposition und der islamistischen Regierungspartei Ennahda geht es um den Termin für die Einsetzung einer Technokraten-Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Mehdi Jomaâ. Der amtierende Regierungschef Ali Larayedh hatte sich im Oktober zum Rücktritt bereit erklärt, um die seit Monaten andauernde Krise des Landes zu beenden.

