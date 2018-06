New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich ungeachtet der ablehnenden Haltung der US-Regierung für die Teilnahme des Iran an der Syrien-Friedenskonferenz ausgesprochen. "Der Iran kann eine wichtige Rolle spielen, er ist eine wichtige Regionalmacht", sagte Ban am Montag in New York. Die Teilnahme des Landes sei deshalb "logisch, praktisch und realistisch".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.