Kairo (AFP) Die ägyptische Polizei hat den früheren Regierungschef des abgesetzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi festgenommen. Haschim Kandil sei am Dienstag in der Wüste unweit von Kairo festgenommen worden, teilte das Innenministerium in der ägyptischen Hauptstadt mit. Er sei mit einem Schleuser unterwegs gewesen und habe in den Sudan fliehen wollen. Kandil war Ende September zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil er ein Gerichtsurteil über die Aufhebung der Privatisierung einer Staatsfirma nicht umgesetzt hatte.

